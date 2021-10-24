Украинская певица Соня Кей (Соня Хлябич), которая приходится племянницей легендарной знаменитости Софии Ротару, решила устроить уборку в доме, но не тут то было.
Как пишет Politeka.net, смешное видео артистка разместила на своей странице в Instagram (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Соня имеет немало поклонников, поэтому старается частенько радовать их новыми снимками, сделанными во время фотосессии, видео или просто интересными моментами из личной и творческой жизни.
На выходных девушка, как и многие украинцы, захотела привести в порядок свою квартиру.
«Решаю устроить уборку и включают сериал, чтобы он просто играл на фоне», - рассказала певица.
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На видео Соня в домашней одежде стоит со шваброй в руке и клацает пультом. Уже через время артистка забыла про уборку, потому что увлеклась просмотром сериала.
«А у вас тоже так?», - обратилась она к фанатам.
Напомним, что племянница Ротару обратилась к отцу, которого потеряла навсегда
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