Племянница Софии Ротару Соня Кей, которая недавно презентовала новый мини-альбом, показала, как выглядит в кружевном белье.

Как пишет Politeka.net, Соня Кей является восходящей звездой украинского шоу-биза, а также двоюродной сестрой единственного сына Софии Ротару Руслана, будучи номинированной на "прорыв года" по версии “Золотая жар-птица” после выпуска первого мини-альбома. Недавно Соня записала второй EP-альбом, который прослушали сотни раз на платформе Ютуб. Не забывает Соня и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом видео в сторис Соня была в черных кружевах. Звезда стояла перед зеркалом в спальне, рассказав о своей проблеме.

"Друзья, такая фигня. Решила вам кое-что показать, взяла невидимку. Ну, такая, чисто по приколу, хоба (прилипла к телу, - прим. ред.). Кто-то мне объяснит, что это такое?", - сказала Соня.

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