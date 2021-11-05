Відомий телеведучий Олександр Педан показав в мережі несподівані кадри з суду і приголомшив заявою.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український телеведучий і ведучий шоу "екси на" Новому каналі " часто радує шанувальників яскравими фото в своєму Instagram. Так, цього разу шоумен ошелешив шанувальників кадрами з суду і заявою, що його хочуть посадити. Однак, все виявилося зовсім не так.

Як відомо, Олександр разом з донькою Лерой нещодавно почали знімати новий ютуб-проект "УніверСһеск", в якому їздять по українських університетах і показують їх. Справа в тому, що дочка ведучого перейшла в 11-й клас і до кінця навчального року повинна визначитися з вузом, в яких хоче вступати. Батько вирішив допомогти і їй, і іншим абітурієнтам, показавши університети зсередини.

Так, цього разу Педан з донькою побували в Одеській юридичній академії, звідки і виклав сторіс з суду. Правда, очевидно, суд цей навчальний, і гостям просто показали, як проходять практичні заняття там. "Мене тут посадити хочуть", - підписав одну з сторіс Педан. А потім записав відео, а якому розповів, що Лера буде вступати саме в цей вуз.

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