Известный телеведущий Александр Педан показал в сети неожиданные кадры из суда и огорошил заявлением.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский телеведущий и ведущий шоу "Эксы на "Новом канале" часто радует поклонников яркими фото в своем Instagram. Так, в этот раз шоумен ошарашил поклонников кадрами из суда и заявлением, что его хотят посадить. Однако, все оказалось совсем не так.

Как известно, Александр вместе с дочкой Лерой недавно начали снимать новый ютуб-проект "УніверCheck", в котором ездят по украинским университетам и показывают их. Дело в том, что дочь ведущего перешла в 11-й класс и до конца учебного года должна определиться с вузом, в которых хочет поступать. Отец решил помочь и ей, и другим абитуриентам, показав университеты изнутри.

Так, в этот раз Педан с дочкой побывали в Одесской юридической академии, откуда и выложил сторис из суда. Правда, очевидно, суд этот учебный, и гостям просто показали, как проходят практические занятия там. "Меня тут посадить хотят", - подписал одну из сторис Педан. А затем записал видео, а котором рассказал, что Лера будет поступать именно в это вуз.

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