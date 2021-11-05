Влад Яма, популярний хореограф і суддя шоу" Танці з зірками", разом з дружиною Лілею відправився відпочивати на Мальдіви, звідки пара тепер хвалиться фото і відео.

Як пише Politeka.net, Лілія і Влад одружувалися в 2015 році, хоча до цього багато років були у відносинах. У пари є син Леон, обличчя якого до 2020 року пара тримала в секреті. Тепер хлопчик досить часто миготить в соціальних мережах батьків. Влад і Ліля часто подорожують, хвалячись відпочинком фанатам.

Цього разу пара вирушила на Мальдіви. Як зазначила Ліля, вона мріяла про це місце і нарешті дана подорож відбулася. На новому відео всі троє були на терасі бунгало, яке стояло на воді. Влад Яма керував квадрокоптером, з якого показав красу Індійського океану і їх номери.

"Шолом привіти з Індійського океану.Казкове місце, в яке хочеться ще повернутися.

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Мрії збуваються, обіцяю", - написала Лілія.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Яка краса гарного Вам відпочинку", "Хочу", "вогонь".

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