Влад Яма, популярный хореограф и судья шоу "Танці з зірками", вместе с женой Лилей отправился отдыхать на Мальдивы, откуда пара теперь хвастается фото и видео.

Как пишет Politeka.net, Лилия и Влад женились в 2015 году, хотя до этого много лет были в отношениях. У пары есть сын Леон, лицо которого до 2020 года пара держала в секрете. Теперь мальчик довольно часто мелькает в социальных сетях родителей. Влад и Лиля часто путешествуют, хвастаясь отдыхом фанатам.

В этот раз пара отправилась на Мальдивы. Как отметила Лиля, она мечтала об этом месте и наконец-то данное путешествие свершилось. На новом видео Все трое были на террасе бунгало, которое стояло на воде. Влад Яма управлял квадрокоптером, с которого показал красоту Индийского океана и их номера.

"Шлем приветы с индийского океана.Сказочное место, в которое хочется ещё вернуться.

Хотите сюда тоже?

Мечты сбываются, обещаю", - написала Лилия.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Какая красота хорошего вам отдыха", "Хочу", "Огонь".

Напомним, судья «Танців з зірками» Влад Яма рассказал, как болезнь лишила его мечты

А еще Politeka сообщала, что жена судьи "Танців з зірками" Влада Ямы в леопардовом бикини подняла не только настроение

Также Politeka писала, что мощная стихия настигла жену судьи "Танців з зірками" Влада Ямы и сына в открытом океане



