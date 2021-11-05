Хореограф Макс Чмерковський повернувся в рідне місто і пройшовся по місцях, в яких ріс, а також поділився страшною історією.

Як повідомляє Politeka.net, відомий танцюрист і суддя шоу "Танці з зірками" Максим Чмерковський, який народився і провів частину дитинства в Одесі, повернувся в рідне місто вперше за 10 років. Виявилося, саме в цьому місті майбутній хореограф отримав травму, яка ледь не стояла йому життя і кар'єри. Про це артист розповів у сюжеті програми "ЖВЛ".

Під час прогулянки по Одесі зі знімальною групою, Макс показав місце з гірками, в якому в дитинстві отримав важку травму ноги. Однак тепер згадує цей випадок без зайвих емоцій. "Я не ловлю себе на думці, що ось щось у мене йокає", - зазначає танцюрист стоячи біля тих самих гірок.

Коли під час прогулянки він підійшов до будинку, де ріс, то з теплом згадав про сусідку, яка порадила везти його з травмованою ногою у військовий госпіталь. Саме там лікарі зробили складну операцію, хоч і не були впевнені, що хлопчик зможе пересуватися самостійно.

"У нас особливо не було грошей. Батьки моєї партнерки заплатили комусь. Я лежав у коридорі, поки ці договори йшли. І потім домовилися, і мені зробили операцію", - згадує Чмерковський.

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