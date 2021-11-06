Відгримів восьмий випуск другого сезону "Холостячки" зі співачкою Златою Огневич, в якому героїня зізналася одному з учасників, що нічого до нього не відчуває і відправила його додому.
Так, шоу "Холостячка" покинув 41-річний бізнесмен з Хмельницького Олег Плахотнюк, передає Politeka.net з посиланням на офіційну сторінку проекту в Instagram.
Багато глядачів вже здогадувалися, що Огневич байдужа до Плахотнюка, але нарешті це підтвердилося.
"Не хочеться заманювати його у відносини, в яких від мене не буде віддачі", - з такими словами Злата відправила Олега додому.
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Користувачі підтримали "Холостячку" в її рішенні:
"Він хороший, просто не для Злати 🙌 Все у нього буде гуд, удачі)"
"Згодна повністю 👍 як він взагалі так надовго затримався 🤔"
"У Олега закінчилися життя"
"Я 8 тижнів цього чекала 😅"
"Якось навіть шкода стало його 🥺 Видно як людина він дуже хороший"
"Бідний Олежка, навіщо маринувати мужика, якщо спочатку немає до нього ніякого потягу?!🤷"
"Давайте, чесно, ми всі розуміли...😢він класний... але їй подобаються інші"
"Давайте чесно, всі ми трошки сподіваємося на повернення Роми (психолога)"
Відзначимо, Плахотнюк був двічі одружений і один раз в тривалих відносинах, в яких у нього народилася донька. Також у нього є ще одна дитина від другого шлюбу. За словами чоловіка, він підтримує хороші відносини з матерями своїх дітей. Вони навіть уп'ятьох їздили на відпочинок до Єгипту.
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