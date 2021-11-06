Відома співачка Ольга Полякова, яка стала зірковим детективом на шоу "Маска", відразу після відпустки приступила до роботи і поїхала на концерт, який провела в Харкові вночі.

Ольга Полякова разом з дітьми нещодавно провела яскраву відпустку в Сицилії, що активно показувала в соціальній мережі Instagram. Відразу після відпочинку зірка вирушила на концерти, які запланувала заздалегідь.

Як відомо, Полякова пишається тим, що за рік встигає дати більше двохсот концертів в самих різних містах по всій Україні. До того ж, артистка не приховує, що готує нову програму і нарешті змінить формат виступів.

На концерті цього разу в неймовірних нарядах артистці вдалося убити епатажем - в золотому костюмі Полякова покрасувалася довгими ногами і скинула плащ, хвалячись підтягнутими формами. А ось в костюмі з блискітками і на руках у молодих чоловіків Полякова взагалі була в центрі уваги.

Раніше в профілі зірки в Instagram з'явився інтригуючий ролик, який відразу зацікавив фанатів. Як виявилося, Полякова і Дзідзьо знову взяли участь у зйомках фільму, Більш того, навіть спробували «помінятися статями».

"Оля Полякова представила трейлер новорічного фільму»Зірки за обміном". Співачка виступила со-продюсером картини і зіграла в ній одну з головних ролей. Фільм» Зірки за обміном» виходить в широкий прокат 1 січня 2022 року " - сказано в описі під роликом.

Нагадаємо, що Полякова різко висловилася про жінок: "розвиватися треба!".

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