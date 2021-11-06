Популярна українська співачка Настя Каменських показала чарівне фото мами Лідії Каменських і привітала її з днем народження.

Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Настя Каменських, яка стала зірковим детективом шоу "Маска", часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зірка виклала в мережу чарівне фото своєї мами Лідії Каменських, а в підписі до нього трепетно привітала її з днем народження.

На новій фотографії Теща Потапа відображена в світлій гримерці і виглядає дуже мило. На ній світлий светр, волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі гарний макіяж. Треба сказати, що жінка виглядає просто приголомшливо в свої 66 років.

У підписі до фото Настя написала: "Я так тобою пишаюся! Ти так красива, сучасна і весела. Про таку маму мріє кожен! З днем народження, кохана. Будь ласка, будь здоровенька, а все інше ми зробимо". А чоловік Каменських Потап в коментарях написав:"обожнюю".

Нагадаємо, Каменських показала запальний танець перед камерою в одному купальнику: "Ах, яка жінка!".

Як повідомляла Politeka, Каменських кокетливо вильнула стегнами в рваних міні-шортах і вразила чоловіка Дорофєєвої: кадри з жаркого Єгипту.

Також Politeka писала, що Потап у ванній показав, як розважається наодинці з Каменських: "Через екран відчувається".