Пара Дмитро Каднай і Аліна Лі, безперечно, є фаворитами "Танців з зірками" - щотижня вони чіпляють чимось неймовірним на паркеті.
Цього разу співак Дмитро Каднай і хореограф Аліна Лі вразили "дистанційним" виступом. Як відомо, Каднай заразився коронавірусом і зараз знаходиться на самоізоляції. Щоб не пропустити ефір і не вилетіти з проекту, вони з Аліною придумали щось новеньке.
"Вперше в історії шоу! Неймовірний "танець по-дистанційному" від Дмитра Кадная та Аліни Лі", - йдеться на офіційній сторінці "Танців з зірками" в Instagram.
Хореограф показала, як створювався цей номер, опублікувавши закулісні кадри у себе в мікроблозі, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).
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Публіка залишилася в захваті: "яке відео😍"; "Ти велика молодець🥰"; "Най най най❤️"; "Босі ніжки чудові!!👣🤩🌹💖🌺🥰🎉"; "Мені дуже сподобалося! І задум, і втілення. 👍. Сам Каднай мені не зрозумілий, але саме цей танець🔥 🔥"; "мені сподобалося 😍 Аліна взагалі неймовірна 🔥 шикарна танцівниця і партнерка👏 😍"; "не сподобався танець Кадная, хоча задумка хороша. Аліна молодець!".
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