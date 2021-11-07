Популярна 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес, яка оголосила про свої стосунки з Беном Аффлеком, продовжує привертати увагу на публіці разом зі своїми дітьми.

Дженніфер Лопес не так часто показує дітей, дозволяючи їх перебувати поза увагою своїх шанувальників і самим вибирати те, якими вони хочуть бути. У рідкісних випадках зірка хвалиться тим, як подорослішали її діти.

Нещодавно на прогулянці з дочкою Лопес змогла здивувати зовнішністю. Якщо її дочка вибрала класичний для підлітка наряд, то знаменитість відзначилася. Артистка одягла леопардовий костюм, що складається з лосин і маленького топа з довгим рукавом на замку.

На думку користувачів мережі, зірці є що показати і навіть на простій прогулянці вона буде в центрі уваги завдяки своїй впевненості.

"Це так мило; прекрасне фото😊 🦋; красиво❤; хороший одяг, дівчинка така милашка; мені подобається Їхні стосунки; Я люблю вас; белліссіма👏; ну їм можна і частіше бути разом; виросте такою ж красунею; красивий; де хлопчик; старі фото? вона виглядає так, ніби на ній обручка; Еммі в простому одязі без фарбованого волосся красивіше".

Дженніфер Лопес вдалося підкорити публіку не тільки зовнішністю, але і танцями багато років тому. Причому артистка ніколи не приховувала-їй подобається, коли її хвалять.

Раніше Дженніфер часто знімалася в провокативних зйомках, демонструвала достоїнства і розбурхувала грайливим стилем. Цього разу шанувальники представили архівні кадри із зіркою і здивувалися її зовнішності.

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