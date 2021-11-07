Популярная 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, объявившая о своих отношениях с Беном Аффлеком, продолжает привлекать внимание на публике вместе со своими детьми.

Дженнифер Лопес не так часто показывает детей, позволяя их находиться вне внимания своих поклонников и самим выбирать то, какими они хотят быть. В редких случаях звезда хвастается тем, как повзрослели ее дети.

Недавно на прогулке с дочерью Лопес смогла удивить внешностью. Если ее дочь выбрала классический для подростка наряд, то знаменитость отличилась. Артистка надела леопардовый костюм, состоящий из лосин и маленького топа с длинным рукавом на замке.

По мнению пользователей сети, звезде есть что показать и даже на простой прогулке она будет в центре внимания благодаря своей уверенности.

«Это так мило; Прекрасное фото 😊🦋; Красиво❤; Хорошая одежда, девочка такая милашка; Мне нравится их отношения; Я люблю вас; Беллиссима 👏; ну им можно и чаще быть вместе; вырастет такой же красоткой; Красивый; Где мальчик; Старые фото? она выглядит так, будто на ней обручальное кольцо; Эмми в простой одежде без окрашенных волос красивее».

Дженнифер Лопес удалось покорить публику не только внешностью, но и танцами много лет назад. Причем артистка никогда не скрывала – ей нравится, когда ее хвалят.

Ранее Дженнифер часто снималась в провокативных съемках, демонстрировала достоинства и будоражила игривым стилем. В этот раз поклонники представили архивные кадры со звездой и удивились ее внешности.

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