Вчора ввечері завершився восьмий випуск другого сезону "Холостячки" зі співачкою Златою Огневич, в якому вона стала головною героїнею, тому артистка разом на пост-шоу встигла влаштувати невелику зйомку з Григорієм Решетником.

Злата Огневич продовжує інтригувати своїми вчинками на шоу, а учасники, що пішли, не приховують емоцій після ефірів. На пост-шоу традиційно Огневич встигає вразити не тільки нарядом.

Як правило, разом з Григорієм Решетником вони роблять пам'ятне Селфі і хваляться ним в Instagram. Телеведучий прославився завдяки позитивному характеру і доброму ставленню з усіма попередніми учасниками «Холостячка», тому у нього багато колег і товаришів.

Зі Златою цього разу вони позували перед зйомками, інтригуючи публіку: "Холостячка Злата і ведучий Гриша. Діліться враженнями і думками?"- коротко написав телеведучий.

Користувачі поспішили відповісти:

"А Гриша повернеться?; Гриша Ви найкращий ведучий ❤️з Вами дивитися передачі одне задоволення❤️; Гриша ви топ ведучий України🔥; Ви супер ведучий! Злата супер співачка!🔥 ; Тільки Григорій витягує всю програму, нудна Злата.....; Немає в Златі пристрасті, вогню, родзинки, нудна і нудна. Ксенія Мішина набагато краще, живіше, активніше, запальничка була; один Макс по правді любить Злату; я таки думаю Макс. він класний). Але для мене Аквамен»

Нагадаємо, в останньому ефірі шоу "Холостячка" покинув 41-річний бізнесмен з Хмельницького Олег Плахотнюк.

Відзначимо, Плахотнюк був двічі одружений і один раз в тривалих відносинах, в яких у нього народилася дочка. Також у нього є ще одна дитина від другого шлюбу.

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