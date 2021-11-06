Відомий шеф-кухар, суддя кулінарного шоу "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво викликав фурор свіжими кадрами, на яких постав з коханою людиною.
Так, 49-річний кулінар привіз в Україну особливу жінку - свою маму. Ектор родом з Колумбії, але живе відразу в декількох країнах: рік тому він отримав українське громадянство, також багато часу проводить в Канаді, де у нього затишний котедж посеред лісу.
У своєму новому пості в Instagram суддя "МайстерШеф" Хіменес-Браво анонсував незвичайний день, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз). Зокрема, почав він його не зі звичного "доброго ранку, сніданку і кави", а з аналізів крові.
Ектор зізнався, що проводить подібний чек-ап організму щомісяця, тому що для нього дуже важливо його здоров'я.
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Далі в списку у шеф-кухаря шопінг з мамою. На деяких кадрах кулінар засвітив милу літню жінку, з обличчя якої не сходила посмішка.
Користувачі розпливлися в компліментах в коментарях:
"Класно! Ви молодець! Бережіть Маму, вона вас любить безмежно❤️"
"Син маминої подруги😉"
"Ваша матуся така красуня!!! Здоров'я вам і всіх благ!!❤️"
"Мамі подобається в Україні?"
"Яка ж у Вас Мама чарівна, мудра і дуже красива жінка💐"
"Супер, мамулька поруч, що може бути краще😍"
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