Відома телеведуча, блогер і власниця видавництва Ольга Фреймут показала несподівані кадри з величезним келихом в руках.

Як повідомляє Politeka.net, популярна телеведуча і експерт з етикету Ольга Фреймут, яка отримала скандальну славу після виходу на екрани програми "Ревізор", часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня здивувала новими фото в сторіс, на яких з'явилася з величезним келихом в руках.

На нових чорно-білих знімках Ольга відображена в модному ресторані, вона сидить за столиком, тримаючи в руці великий красивий келих з прозорим напоєм. Перед камерою вона з'явилася в модній Білій кофтині, її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і розслаблений вигляд. На ще одній фотографії Фреймут позує в компанії подружки, видно, що вони весело проводять час.

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