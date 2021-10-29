Известная телеведущая Ольга Фреймут, которая дает уроки по этикету, раскрыла, сколько зарабатывают в этой сфере и об их болезнях.

Как передает Politeka.net, Ольга Фреймут является известной телеведущей. Также она занимается спикерством на разных образовательных платформах и обучает украинцев правилам этикета в разных ситуациях.

Так, на этот раз телеведущая пришла на интервью на ютуб-канал "Media Heads". Там она рассказала, как добилась успеха и раскрыла, сколько зарабатывают телеведущие.

"Я знаю, что некоторые люди теперь платят для того, чтобы попасть в кадр. И это тоже не плохо, есть престижные очень позиции на телевидении и некоторые люди...Им важно заплатить за то, чтобы попасть в кадр", - рассказала телеведущая.

"Есть люди, которые очень много зарабатывают. А есть те, кто зарабатывает так, как учитель. То есть в общем профессия телеведущего она настолько индивидуально оплачивается, что ты или сам за это платишь, или ты получаешь так, чтобы у тебя потом была такая пенсия, чтобы хватило на хлеб с маслом, или ты супер стар", - раскрыла Ольга Фреймут.

"По знакомству не всегда, но если ты уже становишься суперзвездой, то тебе приходится пройти такой этап, который не всем нравится. Так ведут себя суперзвезды, заболеть звездной болезнью обязательно, иначе тебе снизят зарплату. Даже когда я не хотела себе больших гримерок, но я же Ольга Фреймут, а значит гримерка отдельная", - пожаловалась ведущая.

Также, телеведущая рассказала, что ей пришлось делать многие вещи, чтобы не перевели на низкую зарплату.

"Я всё равно требовала определенные вещи, которые вымогал статус. Вот когда ты уже суперзвезда, то ты должен делать те вещи, которые делают тебя суперзвездой. Иначе тебя переведут на ту зарплату - 3500", - рассказала телеведущая.

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