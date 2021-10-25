Телеведущая Оля Фреймут, которая участвовала в "Танцях з зірками" с Ильей Падзиной в 2020 году, снова засветилась на шоу и рассказала, чем для нее обернулся прошлогодний опыт.

Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут является успешной украинской телеведущей. Звезда в прошлом сезоне была участницей "Танців з зірками", где ее партнером стал Илья Падзина. В этом сезоне Оля решила вернуться в проект, где станцевала с Костянтином Войтенко, Максом Ежовым и Роксоляной Маланчук.

На кадрах Оля воспитывала "панянок" по сюжету, после чего начался танец.

"Как эмоционально было вернуться в павильон "Танці з зірками". Год после шоу находилась в шоке. Даже в спортзал не хотелось. Полезный опыт, где я впервые решилась заниматься тем, в чем далеко не идеальная. И еще делать это публично. Хороший проект для тщеславных, как я. Школа жизни, после которой решилась на основание школы этикета. Спасибо Владимир Завадюк, что убедил вернуться пусть на минуту. Люблю твои фирменные авантюры, Володя. Поздравление команде проекта", - написала Оля.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Роксоляна и Костя лучшие. И вы такая элегантная, как всегда", "Огонь".

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