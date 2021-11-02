Телеведущая Оля Фреймут, которая в последнее время обучает украинцев этикету, решила рассказать о том, можно ли дарить один цветочек.

Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут является успешной отечественной ведущей и звездой "Нового канала". Оля прославилась благодаря утренним шоу и проекту "Ревизор". Сейчас Оля продолжает работать, а также ведет страничку в Инстаграм, где учит украинцев этикету и показывает много интересного.

На новом видео Фреймут рассказала, является ли скряжничеством подарок одного цветка.

"Дарить один цветочек - это скуперство? Нет, нет, нет - признак утонченного вкуса и не только... Уверяет моя любимая флорист", - написала Фреймут.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Самый красивый в мире цветок - это роза", "Обожаю ваши ролики с этикета. Всегда в точку и познательно", "Да, дарить один красивый цветок во время прогулки. Чтобы подчеркнуть красоту девушки и чтобы было комфортно гулять! Ибо букет может принести девушке не удобства! лучше дарить одну во время прогулки, а букеты приносить домой!".

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