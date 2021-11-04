Известная украинская телеведущая и знаток этикета Ольга Фреймут поделилась архивными фото со старшей дочерью Златой, которая в этом году отпраздновала 15-летие.
Как пишет Politeka.net, 39-летняя Олька Фреймут живет в браке с гендиректором "Нового канала" Владимиром Локотком, которому, кстати, сама предложила пожениться. Фреймут родила Локотку двоих детей - пятилетнего Валерия и четырехлетнюю Евдокию. Кроме этого супруги воспитывают старшую дочь Ольги, которую она родила в 24 года от коренного британца Нила Митчелла.
В своем Instagram Фреймут часто делится фотографиями с дочерью. На этот раз телеведущая опубликовала особые архивные фото.
"Архив, наше первое путешествие со Златой в LA. Злата, я скучаю", - написала Ольга и опубликовала фото маленькой дочери в самолете.
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Также Фреймут показала фото из парка развлечений.
"А это после аттракционов. Мы упали в воду", - поделилась Фреймут.
Напомним, что с сентября этого года Злата Митчел начала обучение в школе в Америке, поэтому Фреймут редко видит дочь.
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Напомним, что Фреймут честно рассказала о реальных заработках ведущих и их болезнях: "Если ты уже становишься...".
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