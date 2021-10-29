Відома телеведуча Ольга Фреймут, яка дає уроки з етикету, розкрила, скільки заробляють у цій сфері та про їхні хвороби.

Як передає Politeka.net, Ольга Фреймут є відомою телеведучою. Також вона займається спікерством на різних освітніх платформах і навчає українців правилам етикету в різних ситуаціях.

Так, цього разу телеведуча прийшла на інтерв'ю на ютуб-канал "Media Heads". Там вона розповіла, як домоглася успіху і розкрила, скільки заробляють телеведучі.

"Я знаю, що деякі люди тепер платять для того, щоб потрапити в кадр. І це теж не погано, є престижні дуже позиції на телебаченні і деякі люди...Їм важливо заплатити за те, щоб потрапити в кадр", - розповіла телеведуча.

"Є люди, які дуже багато заробляють. А є ті, хто заробляє так, як учитель. Тобто загалом Професія телеведучого вона настільки індивідуально оплачується, що ти або сам за це платиш, або ти отримуєш так, щоб у тебе потім була така пенсія, щоб вистачило на хліб з маслом, або ти супер Старий", - розкрила Ольга Фреймут.

"По знайомству не завжди, але якщо ти вже стаєш суперзіркою, то тобі доводиться пройти такий етап, який не всім подобається. Так поводяться суперзірки, захворіти зоряною хворобою обов'язково, інакше тобі знизять зарплату. Навіть коли я не хотіла собі великих гримерок, але я ж Ольга Фреймут, а значить гримерка окрема", - поскаржилася ведуча.

Також, телеведуча розповіла, що їй довелося робити багато речей, щоб не перевели на низьку зарплату.

"Я все одно вимагала певні речі, які вимагав статус. Ось коли ти вже суперзірка, то ти повинен робити ті речі, які роблять тебе суперзіркою. Інакше тебе переведуть на ту зарплату-3500", - розповіла телеведуча.

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