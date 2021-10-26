Українська ведуча Ольга Фреймут і танцюрист Олі Полякової Макс Єжов повернулися на паркет «Танців з зірками», викликавши бурхливу дискусію серед українців у соцмережах.

Як пише Politeka.net, напередодні ввечері в ефір вийшов новий випуск шоу, на якому проект покинула пара Євгенія Власова і Макс Леонов. Цей випуск був присвячений танцям втрьох, проте пара Костянтина Войтенко і Роксоляни Маланчук пішла далі, і запросила відразу двох гостей. Ними виявилися Фреймут і Єжов, які до цього також брали участь в інших сезонах проекту.

Номер артистів вийшов гумористичним і запальним. Макс і Костянтин переодяглися в жінок, танцюючи на паркеті в сукнях і на підборах.

"Костянтин Войтенко готовий здивувати всіх комедійним номером. І на паркеті його підтримає танцівник Макс Єжов!",- написали на сторінці «Танців» в Instagram.

Українці бурхливо, але досить неоднозначно, відреагували на цей номер.

"Дуже люблю цю пару, але танець не зайшов, дуже багато мішури і зайвих людей", "дивно бачити Єжова і Войтенка на підборах ...а Фреймут-Незрівнянна", "Войтенко це звичайно відкриття, Я не знала, що він так танцює", "Схоже, що номер під Фреймут робився", "Кошмар. Після минулого ефіру. Таке враження, що їх спеціально зливають", "вибух, феєрверк, бомба це було дуже жваво, енергійно і стильно", - писали люди.

Нагадаємо, Фреймут спантеличила поверненням на паркет «Танців з зірками».

Як повідомляла Politeka, танцюрист Полякової здивував виглядом у сукні та світлій перуці, Горбунов не втримався від фото.

Також Politeka писала, що Ольга Фреймут показала українцям новий образ, але збентежила однією деталлю.