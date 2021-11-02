Телеведуча Оля Фреймут, яка останнім часом навчає українців етикету, вирішила розповісти про те, чи можна дарувати одну квіточку.
Як пише Politeka.net, Оля Фреймут є успішною вітчизняною ведучою і зіркою "Нового каналу". Оля прославилася завдяки ранковим шоу і проекту "Ревізор". Зараз Оля продовжує працювати, а також веде сторінку в Instagram, де вчить українців етикету і показує багато цікавого.
На новому відео Фреймут розповіла, чи є скряжництвом подарунок однієї квітки.
"Дарувати одну квіточку - це скуперство? Ні, ні, ні - ознака витонченого смаку і не тільки... Запевняє моя улюблена флорист", - написала Фреймут.
Поповнення в родині Ротару: внучка розкрила ім'я малятка і показала зворушливі кадри
Вікторія Булітко злягла після біди на зйомках: що сталося із зіркою "Дизель шоу"
Настю, Даню і Артема вже не повернути: життя дітей обірвалися в ДТП, фото
Матвієнко виставила чоловіка з дому після 50 років шлюбу, деталі сімейної драми: "Не було ніякої..."
Осадчу в "Світському житті" замінили скандальною зіркою, несподівані кадри: "Недарма Горбунов..."
Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
"Найкрасивіший в світі квітка-це троянда", " обожнюю ваші ролики з етикету. Завжди в точку і пізнавально", " так, дарувати одну красиву квітку під час прогулянки. Щоб підкреслити красу дівчини і щоб було комфортно гуляти! Бо букет може принести дівчині не зручності! краще дарувати одну під час прогулянки, а Букети приносити додому!".
Нагадаємо, Фреймут чесно розповіла про реальні заробітки ведучих та їхні хвороби
А ще Politeka писала, що Фреймут зважилася розповісти, чим для неї обернулася участь у "Танцях з зірками"
Також Politeka повідомляла, що Фреймут вставила свої "п'ять копійок" в скандал з "Міс Україна 2021"