Телеведуча Оля Фреймут, яка останнім часом навчає українців етикету, вирішила розповісти про те, чи можна дарувати одну квіточку.

Як пише Politeka.net, Оля Фреймут є успішною вітчизняною ведучою і зіркою "Нового каналу". Оля прославилася завдяки ранковим шоу і проекту "Ревізор". Зараз Оля продовжує працювати, а також веде сторінку в Instagram, де вчить українців етикету і показує багато цікавого.

На новому відео Фреймут розповіла, чи є скряжництвом подарунок однієї квітки.

"Дарувати одну квіточку - це скуперство? Ні, ні, ні - ознака витонченого смаку і не тільки... Запевняє моя улюблена флорист", - написала Фреймут.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Найкрасивіший в світі квітка-це троянда", " обожнюю ваші ролики з етикету. Завжди в точку і пізнавально", " так, дарувати одну красиву квітку під час прогулянки. Щоб підкреслити красу дівчини і щоб було комфортно гуляти! Бо букет може принести дівчині не зручності! краще дарувати одну під час прогулянки, а Букети приносити додому!".

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