Телеведуча Оля Фреймут, яка брала участь в" Танцях з зірками " з Іллею Падзіною в 2020 році, знову засвітилася на шоу і розповіла, чим для неї обернувся торішній досвід.

Як пише Politeka.net, Оля Фреймут є успішною українською телеведучою. Зірка в минулому сезоні була учасницею "Танців з зірками", де її партнером став Ілля Падзіна. У цьому сезоні Оля вирішила повернутися в проект, де станцювала з Костянтином Войтенко, Максом Єжовим і Роксоляною Маланчук.

На кадрах Оля виховувала "панянок" за сюжетом, після чого почався танець.

"Як емоційно було повернутися в павільйон "Танці з зірками". Рік після шоу перебувала в шоці. Навіть в спортзал не хотілося. Корисний досвід, де я вперше зважилася займатися тим, в чому далеко не ідеальна. І ще робити це публічно. Хороший проект для гонорових, як я. Школа життя, після якої зважилася на заснування школи етикету. Спасибі Володимир Завадюк, що переконав повернутися нехай на хвилину. Люблю твої фірмові авантюри, Володя. Привітання команді проекту", - написала Оля.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Роксоляна і Костя кращі. І ви Така елегантна, як завжди", "вогонь".

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