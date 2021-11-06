Известная телеведущая, блогер и владелица издательства Ольга Фреймут показала неожиданные кадры с огромным бокалом в руках.
Как сообщает Politeka.net, популярная телеведущая и эксперт по этикету Ольга Фреймут, которая получила скандальную славу после выхода на экраны программы "Ревизор", часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка удивила новыми фото в сторис, на которых появилась с огромным бокалом в руках.
На новых черно-белых снимках Ольга запечатлена в модном ресторане, она сидит за столиком, держа в руке большой красивый бокал с прозрачным напитком. Перед камерой она появилась в модной белой кофточке, ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и расслабленный вид. На еще одной фотографии Фреймут позирует в компании подружки, видно, что они весело проводят время.
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