Кохана "Холостяка" Михайла Заливако Анна Богдан, згадала про період після розлучення і вирішила вперше за довгий час висловитися про складний час для себе.

Вперше за довгий час після розлучення Анна вирішила розповісти про складне минуле для себе і висловити свою думку з приводу пережитого. Як правило, вона відмовчувалася і уникала питань на цю тему, щоб не згадувати минуле.

Зараз Богдан сама підняла дану тему, оскільки готова поділитися своїм досвідом. Анна перебуває в щасливих стосунках зі своїм обранцем з "Холостяка", тому не боїться думати про те, що було:

"Я нічого не розуміла. У той період після розлучення я відчувала себе жахливо. І через зайву вагу, і через втрату впевненості в собі в цілому. Вірю, що мій досвід може бути корисний вам, і тим, хто відчуває себе так само, знайде причину своєї проблеми», - підмітила Анна і розповіла, що готується гранично чітко розкрити деталі розлучення.

Як можна помітити, у своєму Instagram дівчина розповідає про життя з "холостяком" і ділиться спільними фотографіями і відео. На цей раз Богдан вирішила поговорити про самооцінку і торкнулася теми відносин. Модель сказала, що добре знає, як через занижену самооцінку звинувачувати у всьому себе, думати, що проблема в тобі.

"Знаю, як це у відносинах звинувачувати у всьому себе, думати, що вся проблема в тобі...це все теж через самооцінку", - сказала Богдан.

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