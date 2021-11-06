Учасники "Україна має талант" здивували суддів актрису Ксенію Мішину, шоумена Сергія Притулу і хореографа Євгена Кота своїми екстрасенсорними здібностями.

У новому пості на офіційній сторінці проекту зробили анонс майбутнього випуску (в суботу, 6 листопада, о 19 годині на СТБ), передає Politeka.net. На "Україна має талант" прийде подружжя Марина та Джеймс (вона – українка з Дніпра, він – британець), які стверджують, що можуть читати думки інших людей і без жодного рентгена вгадують, що знаходиться у людини в кишені.

"Для перформансу менталістів на сцені "Україна має талант" судді дістануть абсолютно випадкові речі зі своїх кишень і сумок, щоб Марина спробувала вгадати річ і описати її. А Сергій Притула настільки увійде в кураж, що навіть дасть прочитати номер своєї карти... Притула: "Мені довелося змінити код карти через них! 😲 ",- йдеться в анонсі.

Не всі користувачі прийшли в захват, деякі скептично поставилися до такого неоднозначного таланту.

"Закрийте цю передачу, вона нікому не цікава, ще й судді викликають огиду..."

"вона багатьом цікава. Якщо вам ні, то чому ви тут?))"

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