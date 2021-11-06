Відома українська співачка Тіна Кароль, яка не так давно заговорила про нібито розірвані таємні стосунки, викликала бурю з суперечок серед українців своєю поведінкою.

Минулого разу, коли Кароль хотіла підігріти інтерес до пісні «Скандал», вона влаштувала розгляди з Олею Поляковою за її слова в ефірі шоу, коли та назвала її плакальницею. І причому Кароль не соромилася сама підкреслити, що скористалася ситуацією.

До цього співачка всіляко підігрівала інтерес до себе за допомогою флірту з Даном Баланом. А цього разу заявила, що у неї нібито були стосунки, але тепер вони закінчилися і її нова пісня має до цього відношення.

Більш того, зірка змінила зачіску, хоча користувачі сумніваються в її натуральності і стверджують, що це більше схоже на перуку.

"Гаряча, харизматична і завжди "роздягнена" душею в піснях ❤️; Немає слів красуня❤️👏; шлюбний період у людини. Роздягнена, і не тільки душею, а й тілом!; Як Ви красиво і точно її описали👏» - пишуть в мережі.

Відзначимо, всім відомо, що пісню Кароль присвятила колишнім відносинам, які закінчилися. Вона вийшла в світ зовсім недавно-29 жовтня. Уважні шанувальники зірки тепер приписують їй нові відносини.

Тіна дуже добре тримала в таємниці колишнього, адже після смерті її чоловіка Євгена Огіра, зірка не була помічена в серйозних стосунках. Їй довгий час приписували роман з відомим молдавським артистом Даном Баланом, вони навіть загравали, чим підливали масло у вогонь. Але справжніх відносин у них так і не вийшло.

Раніше Politeka писала, що друг Тіни Кароль Дьомін розкрив українцям секрет виховання єдиного сина: "якщо забороняти, буде гірше"

Нагадаємо, що Кароль повідомила про розставання з коханою людиною, при чому тут Дан Балан: "нарешті конкретика"

A ще Politeka повідомляла, що Кароль вперше висловилася про" коханого", якому присвятила альбом: "невже не маю права..."