Актор Сергій Писаренко, який став зіркою "Дизель шоу" і команди КВК "Повітове місто", з'явився в товаристві красуні у весільній сукні.

Як пише Politeka.net, Сергій Писаренко є популярним актором, виступаючи в команді КВК" повітове місто", а також проектах"Дизель студію". Не забуває Писаренко і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому фото Писаренко був у червоній сорочці і штанях, а зверху надів шкіряну жилетку. Поруч стояла актриса Анастасія Макєєва у весільній сукні, обіймаючи Сергія за плечі. Варто відзначити, що це не дружина актора, адже він одружений на Марині Писаренко (Городоцькій), яка народила йому дочку кілька років тому.

"Все таки я везучий хлопець ...... доля звела мене на знімальному майданчику з чарівною , неймовірно сексуальною актрисою Анастасією Макеєвою і ми разом здобули нашу маленьку перемогу!!!",- написав під фото Сергій.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Бути хорошим актором зовсім не означає бути хорошою людиною", "вогонь".

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