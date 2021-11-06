Актер и юморист Сергей Писаренко, который стал звездой "Дизель шоу" и команды КВН "Уездный город", появился в обществе красотки в свадебном платье.

Как пишет Politeka.net, Сергей Писаренко является популярным актером, выступая в команде КВН "Уездный город", а также проектах "Дизель студию". Не забывает Писаренко и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом фото Писаренко был в красной рубашке и штанах, а сверху надел кожаную жилетку. Рядом стояла актриса Анастасия Макеева в свадебном платье, обнимая Сергея за плечи. Стоит отметить, что это не супруга актера, ведь он женат на Марине Писаренко (Городецкой), которая родила ему дочь несколько лет назад.

"Все таки я везучий парень …… судьба свела меня на съёмочной площадке с очаровательной , невероятно сексуальной актрисой Анастасией Макеевой и мы вместе одержали нашу маленькую победу!!!", - написал под фото Сергей.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Быть хорошим актером совсем не значит быть хорошим человеком", "Огонь".

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