Відома співачка Тоня Матвієнко показала яскраві кадри і привітала з днем народження дочку Уляну, яку народила в 17 років.

Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка Тоня Матвієнко, яка є дочкою Народної артистки Ніни Матвієнко і дружиною виконавця Арсена Мірзояна, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася в мережі чарівними кадрами, на яких показала старшу дочку, яку народила в 17 років.

Виявилося, що Уляна відзначає день народження – дівчині виповнилося 23 роки. На честь свята зіркова мама вирішила привітати дочку і виклала в мережі знімки, на яких можна побачити, якою красунею виросла дівчина. На одному з фото ошатні Тоня і Уляна позують разом і виглядають чи не ровесницями.

У підписі до публікації Матвієнко написала багато приємних побажань і такі слова: "Сьогодні тобі 23 роки! Доця, так швидко летить час! Моя Уляся, яка ти вже доросла".

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