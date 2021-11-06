Даша Ульянова, яка стала майстром спорту з гімнастики, а також перемогла на шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком, показала білосніжну посмішку.
Як пише Politeka.net, Даша Ульянова перемогла на шоу "Холостяк", але відносини з Максом Михайлюком їй не вдалося побудувати. Зате Даша стала популярною блогеркою, за якою стежать сотні тисяч українців в Instagram.
Зірка там ділиться багатьом цікавим і спілкується з фанатами. Цього разу Ульянова запропонувала поговорити, пропонуючи задавати питання.
"Сором пропав", - підписала рубрику Даша.
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"Здрастуйте. Підкажіть, вініри композитні або керамічні?",- поставив питання один з фанатів.
"Кераміка", відповіла лаконічно Даша.
Також Ульянова показала фото, на якому демонструвала білосніжну посмішку.
На ще одному сторіс Даша показала, що їй пишуть в директ.
"Даша, навіщо так працювати? Ти давно вже так стараєшся, а сідниць як не було, так і немає. Без сідниць жесть, звичайно".
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