Даша Ульянова, яка стала майстром спорту з гімнастики, а також перемогла на шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком, показала білосніжну посмішку.

Як пише Politeka.net, Даша Ульянова перемогла на шоу "Холостяк", але відносини з Максом Михайлюком їй не вдалося побудувати. Зате Даша стала популярною блогеркою, за якою стежать сотні тисяч українців в Instagram.

Зірка там ділиться багатьом цікавим і спілкується з фанатами. Цього разу Ульянова запропонувала поговорити, пропонуючи задавати питання.

"Сором пропав", - підписала рубрику Даша.

"Здрастуйте. Підкажіть, вініри композитні або керамічні?",- поставив питання один з фанатів.

"Кераміка", відповіла лаконічно Даша.

Також Ульянова показала фото, на якому демонструвала білосніжну посмішку.

На ще одному сторіс Даша показала, що їй пишуть в директ.

"Даша, навіщо так працювати? Ти давно вже так стараєшся, а сідниць як не було, так і немає. Без сідниць жесть, звичайно".

Нагадаємо, переможниця" Холостяка " Ульянова покрасувалася фігурою гімнастки в боді з вирізами

А ще Politeka повідомляла, що переможниця" Холостяка "Ульянова з'явилася з "новим" обличчям і викликала захват

Також Politeka писала, що переможниця" Холостяка " Ульянова в розкішній сукні з декольте наробила шуму



