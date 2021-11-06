Даша Ульянова, которая стала мастером спорта по гимнастике, а также одержала триумф на шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком, показала белоснежную улыбку.
Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова победила на шоу "Холостяк", но отношения с Максом Михайлюком ей не удалось построить. Зато Даша стала популярной блогеркой, за которой следят сотни тысяч украинцев в Инстаграм.
Звезда там делится многим интересным и общается с фанатами. В этот раз Ульянова предложила поговорить, предлагая задавать вопросы.
"Стеснение пропало", - подписала рубрику Даша.
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"Здравствуйте. Подскажите, виниры композитные или керамические?", - задал вопрос один из фанатов.
"Керамика", ответила лаконично Даша.
Также Ульянова показала фото, на котором демонстрировала белоснежную улыбку.
На еще одном сторис Даша показала, что ей пишут в директ.
"Даша, зачем так трудиться? Ты давно уже так стараешься, а ягодиц как не было, так и нет. Без ягодиц жесть, конечно".
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