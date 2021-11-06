Відомий журналіст і ведучий програми про подорожі "Світ навиворіт" Дмитро Комаров показав дивовижне відео, зняте в Україні, викликавши захват.

Як передає Politeka.net, Дмитро Комаров є відомим телеведучим і журналістом. Він прославився завдяки програмі "Світ навиворіт", де показує українцям різні країни та їх особливості.

Так, цього разу Дмитро Комаров показав чудові краєвиди України. (Щоб подивитися, проскролльте вниз)

"Діліться відео, нехай наші краси побачить якомога більше людей", - написав він.

Зазначимо, кадри викликали справжнє захоплення.

"Дмитро ви найкращий ведучий всіх часів ❤ з великої літери», «яка краса 🙌 сам на мить там опинився😍 спасибі», «Мурашки по шкірі" « " Приголомшлива зйомка! Неймовірні пейзажі", "можна дивитися нескінченно», «дуже круте відео», «як круто», «Кайф», "нереальні види", - пишуть в коментарях.

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