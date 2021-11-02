Путешественник, автор и ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров поделился местами «маст-лук» и «маст-ду» в Украине, которые обязательно заинтересуют туристов.

Так, 38-летний Комаров поднял украинский туризм на новый уровень с выходом еще одной новой трэвел-программы "Мандруй Україною". В своем свежем посте в Инстаграм путешественник поделился самыми яркими кадрами из второго сезона, передает Politeka.net.

"Думаю, на моей страничке многих уже не удивишь сообщениями в стиле «премьера» или «новый сезон». Все же помнят, что я клонирован в лаборатории в Китае, а несколько Дим снимают одновременно Пакистан, Эквадор и Украину? Это была шутка) А правда - в это воскресенье, 7 ноября, в 17-30 на 1+1 ещё одна премьера - новый сезон "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", - путешественник сделал объявление.



Комаров уже успел побывать в карпатских горах, соляных шахтах Донетчины, пустыне Олешковские пески, заповеднике "Аскания Нова".

"Когда мы начинаем активно посещать то или иное место – на поток туристов вынужден реагировать и местный бизнес, и государство. Поэтому каждый из нас с вами, даже на выходные оправляясь в мини-путешествие по Украине, помогает развивать туризм в целом. Пандемия стала дополнительным толчком. Тот, кто раньше не думал про Украину, выбирая Турцию/Египет, сегодня всерьез рассматривает Джарылгач/Верховину", - поделился своими соображениями Комаров.

Украинцы поддержали автора "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною":

"Вот бы все так любили свою Родину, мир был бы лучше👏"

"Очень тяжелая работа, держать такую планку уже сколько лет дорогого стоит 👏"

"Обожаем смотреть ваши передачи всей семьёй. Благодарю за ваш труд"

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