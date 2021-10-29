Автору и ведущему трэвел-программы "Мир наизнанку" Дмитрию Комарову удалось проникнуть в такие дебри джунглей и увидеть изнанку жизни редчайших племен, что трудно поверить.

Новые истории, от которых стынет кровь, привез из своего путешествия в Эквадор 38-летний Комаров. Об этом ведущий "Мир наизнанку" рассказал в своем свежем посте в Инстаграм, передает Politeka.net.

По словам Комарова, в Эквадоре остались племена, которые никогда не контактировали с цивилизацией.

"Сегодня они были на охоте, и завтра тоже пойдут с «плевательными» трубками, стрелами с ядом, чтобы добывать еду. Есть у них и другие копья – очень тяжелые, весом 8-10 и более килограммов каждое. Чтобы убивать чужаков. Я держал в руках такое копье, которое вытащили из тела относительно недавно убитого мужчины. Страшные ощущения. Не верится, что сегодня такое возможно... В случае встречи с народом тагиери из племенной группы ваорани нас бы попытались убить. Это не легенды и сплетни, а реальность, которую подтверждают случаи, происходящие в этих лесах в наши дни", - поделился путешественник.

Ему с оператором с трудом удалось найти себе гидов - никто не хотел браться за такую работу или же запрашивали баснословные деньги.

"Нашли семью индейцев, отца и сына, Гинто и Мигеля, которые стали идеальными проводниками, потому что они сами ваорани. Гинто родился в лесу и не знает, сколько ему лет. Он уже научился пользоваться смартфоном и теперь не боится самолетов, которые в детстве с родителями принимал за приведения. Его сын Мигель выбрал другой путь – он учится на юриста, чтобы защищать права народа ваорани", - рассказал Дмитрий.

Отметим, премьера нового сезона «Мир наизнанку. Эквадор» состоится 30 октября в 18.30 на 1+1.

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