Известная украинская телеведущая, обладательница титула «Мисс Украина» и жена Дмитрия Комарова из «Мир наизнанку» Александра Кучеренко рассказала о своих страхах.

Как пишет Politeka.net, ведущая поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В преддверии Хэллоуина Кучеренко решила откровенно рассказать о своих страхах, о которых ей напомнили новые съемки.

«А вы боитесь пауков? Меня пугают даже те, которыми сейчас повсюду украшают магазины и кафе накануне Хэллоуина», - призналась Александра.

Она рассказала о том, что в детстве у нее была собственная коллекция насекомых, которую она пополняла пойманными бабочками, стрекозами и жуками.

«Помню, как каждое лето бегала на даче с сачком и охотилась на новые виды (вот видите, не все вы обо мне еще знали))) Затем осторожно прокалывала иголочкой, высушивала и красиво цепляла в свою большую коробку уникальных находок. Думаю, именно за это насекомые мне до сих пор мстят - встречаются всюду, где только можно, а я их ну очень теперь боюсь!», - пожаловалась ведущая.

При этом она пошутила, что любит «разве что комаров», намекнув на фамилию своего мужа.

Данный пост Кучеренко сопроводила своим фото со съемочной площадки.

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