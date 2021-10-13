Известная украинская телеведущая, обладательница титула «Мисс Украина» и жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко раскрыла секрет длинных волос.

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала яркое осеннее фото, заговорив о своей главной изюминке.

«Сколько себя помню - всегда были длинные волосы. С первых лет моей жизни мама пыталась сохранить длину моих кос и подрезала только кончики. Сложно поверить, что родилась я смуглой брюнеткой, потом в детском саду превратилась в блондинку с кудрями, что полностью оправдывало мою фамилию)) Далее волосы стали темно-русыми, и у меня по сей день ни разу не было желания изменить их оттенок. Хотя меня не раз спрашивали, какой я краской пользуюсь и как отрастить такие пышные волосы», - отметила Кучеренко.

По ее словам, после модельных съемок она едва смогла спасти свои волосы. Сейчас девушка не жалеет времени и денег на увлажняющие маски, салонные процедуры раз в месяц, а также старается не пользоваться термоприборами. Также Кучеренко пьет комплекс витаминов осенью, чтобы поддержать красоту изнутри.

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