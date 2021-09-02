"У цей день рівно 5 років тому"

Відома українська ведуча і дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко поділилася пам'ятним спогадом, пов'язаним зі знайомством з чоловіком

Як пише Politeka.net, красуня поділилася новим постом у своєму Instagram.

У 2016 році Кучеренко взяла участь у конкурсі «Міс Україна 2016», який кардинально змінив її життя. Тоді дівчина не тільки посіла перше місце, обійшовши всіх своїх суперниць, але ще і познайомилася з майбутнім чоловіком: Комаров був членом журі конкурсу.

У новому пості Кучеренко поділилася їх з Дмитром спільним фото, зробленим рівно 5 років тому за підсумками конкурсу. На ньому модель позувала в ефектній помаранчевій сукні і з короною переможниці на голові. Вона щасливо посміхалася, а Комаров скромно приобнімав її за талію.

"У цей день рівно 5 років тому...))) подвійне щастя звалилося на голову", - підписала знімок Олександра.

Варто відзначити, що їхні стосунки з Дмитром зав'язалися вже після конкурсу, коли вони почали спілкуватися на тему благодійних проектів.

У коментарях до посту Кучеренко українці підтримали дівчину.

"Неначе вчора", "непогано так Дмитро собі дружину відхопив. Ви дуже красива пара. Щастя вам!", "І ось під номером 13 щастя прийшло з двох сторін", "красива пара! Любові і благополуччя!", "Вже тоді було все зрозуміло", "Діма хоч відгодував за 5 років?",- пишуть люди.

Нагадаємо, Комаров з "Світ навиворіт" розтанув в обіймах засмаглої дружини.

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