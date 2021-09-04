Відома українська ведуча і дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко розповіла про боротьбу зі стресом

Дівчина намагається показувати в Instagram тільки яскраві кадри з життя, але при цьому піднімає різні важливі теми, які були б цікаві її аудиторії. Цього разу під кадром, на якому вона позувала в зручному спортивному костюмі, Кучеренко розмірковувала про те, як піти від стресу?

На думку Олександри, в сучасному житті його стає все більше. У такому стані деякі живуть місяцями, поки не отримають серйозні проблеми зі здоров'ям. Стрес впливає на імунітет, вагу, всі фізіологічні і психічні функції організмі і, доведено, - навіть прискорює старіння.

Тому для себе Олександра виділила кілька пунктів, які впливають на вихід зі стресового стану.

"🧘 ♀️Не дивитися в Гаджети перед сном. ️Не ставити телефон на вібрацію, а включати «нічний режим». ️Час від часу здавати аналізи на рівень кортизолу, щоб знати і контролювати свій гормон стресу.

️ ️ Більше займатися спортом. Практиковать️практикувати йогу та медитацію. Я ще вчуся технікам, допомагають розслабитися на повну і увійти в стан спокою.

Путешествовать️подорожувати можна не надовго і далеко. Але отримати нові позитивні емоції і змінити картинку на час» - написала Кучеренко.

Нагадаємо, у 2016 році Кучеренко взяла участь у конкурсі «Міс Україна 2016», який кардинально змінив її життя. Тоді дівчина не тільки посіла перше місце, обійшовши всіх своїх суперниць, але ще і познайомилася з майбутнім чоловіком: Комаров був членом журі конкурсу.

Нагадавши, Комаров з "Світ навиворіт" розтанув в обіймах засмаглої дружини.

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