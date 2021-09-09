Дружина телеведучого Дмитра Комарова з "Світ навиворіт" Олександра Кучеренко похвалилася спортивними досягненнями
Як передає Politeka.net, Олександра Кучеренко є відомим журналістом і володаркою титулу "Міс Україна-2016". Також дівчина веде програму "Зоряний спорт" на телеканалі ICTV. Олександра в 2019-му році вийшла заміж за відомого телеведучого з "Світ навиворіт" Дмитра Комарова. Зараз дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.
На цей раз дівчина поділилася новими фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, дружина Дмитра Комарова старанно займається спортом щоб підтримувати свою модельну фігуру. Олександра показала кадр, де вона в купальнику і аксесуарах для плавання.
"Потрібно порахувати, скільки я пропливаю за місяць.
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Як думаєте, скільки я пропливаю за 1-годинне тренування?",- запитала у шанувальників Олександра.
"33% сумніваються в мені? Порахувала, що за місяць пропливаю на тренуваннях близько 20 кілометрів", - похвалилася дружина Дмитра Комарова.
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