Не заметил, как оказался на дереве

Украинский ведущий Дмитрий Комаров показал часть экстремальных приключений, которые случились с ним во время съемок шоу «Мир наизнанку» в Эквадоре.

Как пишет Politeka.net, создатель популярного проекта о путешествиях поделился трейлером нового выпуска на своей странице в Инстаграм.

На этот раз Комаров и его съемочная группа отправились в Эквадор. По традиции, они посетили не только оживленные города страны, но и ее менее туристические места. Например, ведущий пообщался с местными племенами, которые живут в джунглях, поднялся на вулкан, покатался на ламе и поучаствовал в загоне быков.

Так, на кадрах можно увидеть, как ведущий сидит на вершине невысокого дерева, а вокруг него бегает бык, в то время как люди смотрят на происходящее из-за ограждений загона.

«Бык прорвался! Я не заметил, как я оказался на этом дереве!», - кричал Комаров.

Он рассказал, что во время этой экспедиции побывал в самых «труднодоступных землях», где живут древние племена, в которых убийство считается нормой, а грань между добром и злом стерта.

В какой-то момент в руках у Комарова оказалась высушенная человеческая голова.

«О господи, это настоящее. Я держу в руках голову человека», - с ужасом произносит на видео ведущий.

Поклонники Комарова бурно поддержали его, поблагодарив за новые выпуски шоу.

Напомним, Комаров из "Мир Наизнанку" проник в жестокое племя ради съемок.

Как сообщала Politeka, Дмитрию Комарову из "Мир Наизнанку" грозила моментальная гибель.

Также Politeka писала, что Комаров из "Мир Наизнанку" рассказал, что ему пришлось пережить вдали от дома.