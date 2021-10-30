Известный журналист и телеведущий Дмитрий Комаров, который ведет программу про путешествия "Мир Наизнанку" отправился в опасную экспедицию.

Как передает Politeka.net, Дмитрий Комаров является известным телеведущим и журналистом. Он прославился благодаря своему участию в программе "Мир наизнанку", где показывает украинцам разные страны и их особенности.

Так, на этот раз телеведущий опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах он рассказывает, что на этот раз отправился в Эквадор, где будет искать дикие племена (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Дорогие друзья, "Мир Наизнанку" отправился в новую опасную экспедицию в поисках диких племен. На этот раз в Эквадоре, здесь живут одни из самых жестоких индейцев в мире. Это племя до сих пор убивает чужаков, которые приходят на их территории. Проделаем путь в самые опасные места Эквадора, и всё для того, чтобы познакомиться с шокирующими традициями и уникальными обрядами племени Ваорани", - рассказал Дмитрий Комаров.

Поклонники шоу оставили множество комментариев: "Вы настоящий журналист! И в огонь, и в воду", "Это на самом деле очень опасно, героический поступок".

Ранее сообщалось, Дмитрию Комарову из "Мир Наизнанку" грозила моментальная гибель: "Это не сплетни, а реальность"

Также, молодая жена Комарова из "Мир наизнанку" рассказала о своих страхах и необычном увлечении: "Мне до сих пор мстят"

Politeka рассказывала, Комаров из "Мир Наизнанку" рассказал, что ему пришлось пережить вдали от дома: "Голливудские сценарии отдыхают..."