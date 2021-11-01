Молодая жена телеведущего Дмитрия Комарова Александра Кучеренко показала стильное фото и рассказала о своем водительском опыте.

Как сообщает Politeka.net, известная модель, ведущая и обладательница титула "Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко, которая несколько лет назад стала женой ведущего-путешественника Дмитрия Комарова, поделилась в Instagram очаровательным фото. Красотка посвятила свой пост Дню водителя и рассказала о своей машине.

Как видно, Саша запечатлена в салоне автомобиля, у нее в руках розовая помада, которой она подкрашивает губы. Перед камерой модель появилась в стильной сером пиджаке, ее волосы распущены, а на лице легкий макияж и уверенный вид.

В подпсии к публикации Кучеренко рассказала, что машина стала для нее вторым домом, а водит она с 18 лет. "Я обожаю водить! И с 18 лет делаю это с большим удовольствием и любовью к своему авто! Оно – мой второй дом: благодаря ему я могу не только добраться до любой точки и успеть сделать все свои дела, а доехав до места – отдохнуть, поесть, выучить текст, и да – даже накраситься или переодеться на съемку. На дороге я очень внимательна, вежлива и осторожна – знаю, что ответственна не только за свою жизнь, но и за жизнь многих других людей", - поделилась жена Комарова.

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