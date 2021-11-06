Известный журналист и ведущий программы про путешествия "Мир Наизнанку" Дмитрий Комаров показал удивительное видео, снятое в Украине, вызвав восторг.

Как передает Politeka.net, Дмитрий Комаров является известным телеведущим и журналистом. Он прославился благодаря программе "Мир наизнанку", где показывает украинцам разные страны и их особенности.

Так, на этот раз Дмитрий Комаров показал восхитительные виды Украины. (Чтобы посмотреть, проскролльте вниз)

«Делитесь видео, пусть наши красоты увидит как можно больше людей», - написал он.

Отметим, кадры вызвали настоящий восторг.

«Дмитрий вы самый лучший ведущий всех времен ❤ с большой буквы», «Какая красота 🙌 сам на миг там очутился😍 спасибо», «Мурашки по коже», «Потрясающая съёмка! Невероятные пейзажи», «Можно смотреть бесконечно», «Очень крутое видео», «Как круто», «Кайф», «Нереальные виды», - пишут в комментариях.

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