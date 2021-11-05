Известный украинский журналист и телеведущий Дмитрий Комаров, который уже много лет путешествует и показывает все в программе "Мир наизнанку", рассказал поклонникам об убийстве молодого гида.

Как пишет Politeka.net, 38-летний ведущий тревел-программы "Мир на изнанку" часто делится с поклонниками историями о разных странах, в которых побывал сам.

На этот раз Комаров рассказал о племени ваорани в Эквадоре. По словам журналистов его неконтактные члены до сих пор убивают каждого, кто ступит на их земли.

Как пример Комаров рассказал кровавую историю убийства молодого гида Кайго в 2016 году, выходца из этого же племени, который получил образование и пытался развивать туризм.

В один из дней он привычно отвез туристов в город и возвращался с женой к племени по реке. Путь проходил через зону обитания неконтактных племен. Кайго прекрасно знал правила поведения в этих местах, но за годы непрерывных поездок чувство опасности притупилось. В то время уровень воды в реке был низким. На лодку напали неконтактные индейцы и воткнули в Кайго более 20 копий. Жену ранили, однако ей удалось сбежать.

Так, Комаров со съемочной группой пообщался с женой и родителями убитого гида и даже подержал в руках те копья, которым убили парня. Родственники Кайго сохранили их на память. Родители гида рассказали, как собственноручно вытаскивали их из тела сына.

"Они рассказывали, как своими руками доставали из тела сына копье, которое сохранили, как память ... (тоже на фото). Я держал это копье в руках. Страшные ощущения. Очень сложно осознать, что такие события происходят в наши дни. Межплеменные войны, кровная месть, самосуд – это реальность Эквадора в 21 веке. Мы продолжаем большой цикл программ о племени ваорани. И покажем вам истории, в которые трудно поверить", - сказал Комаров.

Ранее Politeka писала, что Комаров из " Мир наизнанку "поделился с украинцами важной информацией:" все же помнят, что я клонирован в лаборатории...".

Напомним, что молодая жена Комарова из " Мир наизнанку "поделилась с украинцами откровением:" с 18 лет делаю...".

A еще Politeka сообщала, что Комаров из " Мир наизнанку "рассказал об опасных испытаниях вдали от дома:" О Господи, я держу в руках голову человека!".