Не помітив, як опинився на дереві

Український ведучий Дмитро Комаров показав частину екстремальних пригод, які трапилися з ним під час зйомок шоу "Світ навиворіт" в Еквадорі.

Як пише Politeka.net, творець популярного проекту про подорожі поділився трейлером нового випуску на своїй сторінці в Instagram.

Цього разу Комаров і його знімальна група вирушили в Еквадор. За традицією, вони відвідали не тільки жваві міста країни, але і її менш туристичні місця. Наприклад, ведучий поспілкувався з місцевими племенами, які живуть в джунглях, піднявся на вулкан, покатався на ламі і взяв участь у загоні биків.

Так, на кадрах можна побачити, як ведучий сидить на вершині невисокого дерева, а навколо нього бігає бик, в той час як люди дивляться на те, що відбувається через огорож загону.

"Бик прорвався! Я не помітив, як я опинився на цьому дереві!",- кричав Комаров.

Він розповів, що під час цієї експедиції побував у самих "важкодоступних землях", де живуть стародавні племена, в яких вбивство вважається нормою, а грань між добром і злом стерта.

У якийсь момент в руках у Комарова виявилася висушена людська голова.

"О господи, це справжнє. Я тримаю в руках голову людини", - з жахом вимовляє на відео ведучий.

Шанувальники Комарова бурхливо підтримали його, подякувавши за нові випуски шоу.

Нагадаємо, Комаров із "Світ навиворіт" проник в жорстоке плем'я заради зйомок.

Як повідомляла Politeka, Дмитру Комарову зі "Світ навиворіт" загрожувала моментальна загибель.

Також Politeka писала, що Комаров зі "Світ навиворіт" розповів, що йому довелося пережити далеко від дому.