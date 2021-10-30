Відомий журналіст і телеведучий Дмитро Комаров, який веде програму про подорожі "Світ навиворіт" відправився в небезпечну експедицію.

Як передає Politeka.net, Дмитро Комаров є відомим телеведучим і журналістом. Він прославився завдяки своїй участі в програмі "Світ навиворіт", де показує українцям різні країни та їх особливості.

Так, цього разу телеведучий опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах він розповідає, що на цей раз відправився в Еквадор, де буде шукати дикі племена (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Дорогі друзі, "Світ навиворіт" відправився в нову небезпечну експедицію в пошуках диких племен. Цього разу в Еквадорі, тут живуть одні з найжорстокіших індіанців у світі. Це плем'я досі вбиває чужинців, які приходять на їх території. Проробимо шлях в найнебезпечніші місця Еквадору, і все для того, щоб познайомитися з шокуючими традиціями й унікальними обрядами племені Ваорані", - розповів Дмитро Комаров.

Шанувальники шоу залишили безліч коментарів: "Ви справжній журналіст! І у вогонь, і у воду", "Це насправді дуже небезпечно, героїчний вчинок".

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