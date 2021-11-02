Мандрівник, автор і ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров поділився місцями "маст-лук" і "маст-ду" в Україні, які обов'язково зацікавлять туристів.

Так, 38-річний Комаров підняв український туризм на новий рівень з виходом ще однієї своєї тревел-програми "Мандруй Україною". У своєму свіжому пості в Instagram мандрівник поділився найяскравішими кадрами з другого сезону, передає Politeka.net.

"Думаю, на моїй сторінці багатьох вже не здивуєш повідомленнями в стилі «прем'єра» або «новий сезон». Всі ж пам'ятають, що я клонований в лабораторії в Китаї, а декілька Дім знімають одночасно Пакистан, Еквадор і Україну? Це був жарт) А правда - цієї неділі, 7 листопада, о 17-30 на 1+1 ще одна прем'єра - новий сезон "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", - мандрівник зробив оголошення.



Комаров вже встиг побувати в карпатських горах, соляних шахтах Донеччини, пустелі Олешківські піски, заповіднику "Асканія Нова".

"Коли ми починаємо активно відвідувати те чи інше місце – на потік туристів змушений реагувати і місцевий бізнес, і держава. Тому кожен з нас з вами, навіть на вихідні відправляючись в міні-подорож по Україні, допомагає розвивати туризм в цілому. Пандемія стала додатковим поштовхом. Той, хто раніше не думав про Україну, вибираючи Туреччину/Єгипет, сьогодні всерйоз розглядає Джарилгач/Верховину", - поділився своїми міркуваннями Комаров.

Українці підтримали автора "Світ навиворіт" і "Мандруй Україною":

"От би всі так любили свою Батьківщину, світ був би краще👏"

"Дуже важка робота, тримати таку планку вже скільки років дорогого коштує 👏"

"Обожнюємо дивитися ваші передачі всією сім'єю. Дякую за ваш труд"

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Як повідомляла Politeka, Комаров зі "Світ навиворіт" розповів про небезпечні випробування далеко від дому:" О Господи, я тримаю в руках голову людини!"

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