Молода дружина телеведучого Дмитра Комарова Олександра Кучеренко показала стильне фото і розповіла про свій водійський досвід.

Як повідомляє Politeka.net, відома модель, ведуча і володарка титулу "Міс Україна 2016" Олександра Кучеренко, яка кілька років тому стала дружиною ведучого-мандрівника Дмитра Комарова, поділилася в Instagram чарівним фото. Красуня присвятила свій пост Дню водія і розповіла про свою машину.

Як видно, Саша відображена в салоні автомобіля, у неї в руках рожева помада, якою вона підфарбовує губи. Перед камерою модель з'явилася в стильній сірому піджаку, її волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж і впевнений вигляд.

У підписі до публікації Кучеренко розповіла, що машина стала для неї другою домівкою, а водить вона з 18 років. "Я обожнюю водити! І з 18 років роблю це з великим задоволенням і любов’ю до своєї автівки! Вона - мій другий дім: завдяки їй я можу не тільки дістатися будь-якої точки і встигнути зробити всі свої справи, а доїхавши до місця - відпочити, поїсти, вивчити текст, і так - навіть нафарбуватися чи перевдягнутися на зйомку. На дорозі я дуже уважна, ввічлива та обережна - знаю, що відповідальна не тільки за своє життя, а і за життя багатьох інших людей", - поділилася дружина Комарова.

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